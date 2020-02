Derby Europy w niedzielę, a w sobotę emocje w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż piłkarskie El Clasico rozgrywane jest w Hiszpanii, to i w Polsce nie brakuje kibiców, którzy nie mogą doczekać się niedzielnego starcia pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną.

Kibice Dumy Katalonii spotkali się w Kołobrzegu, by wspólnie przeżywać sportowe emocje.

Nad morzem trwa zlot „Fan Clubu Barca Polska”. Przed niedzielnym starciem dziś fani sami wybiegli na boisko, by rozegrać kibicowski turniej. W Kołobrzegu już teraz pojawiło się blisko stu fanów Blaugrany z całej Polski, a w niedzielę ta liczba ma wzrosnąć do około 150 kibiców Barcy.



Nasz reporter pytał, co sprawiło, że ściskają kciuki za klub, którego siedziba mieści się ponad dwa tysiące kilometrów od naszego kraju.



- Pojechałem raz na Camp Nou i zakochałem się w tym klubie. Kiedy miałem sześć lat, prosiłem tatę, żeby kupił mi jakiś szalik piłkarski i zupełnie przypadkowo kupił mi szalik FC Barcelony i jakoś te barwy ze mną zostały. W 2006 roku pamiętam finał Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn. Wtedy spodobała mi się gra Barcelony - to wypowiedzi fanów klubu z Katalonii.



Mecz pomiędzy Realem a Barceloną zostanie rozegrany już po raz 243. Pierwszy gwizdek w Madrycie zaplanowano na niedzielę na godzinę 21.