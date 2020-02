Rower miejski wyjedzie na ulice Szczecina

W nocy z sobotę na niedzielę rusza kolejny sezon Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Rowery mają pojawić się w stacjach wcześniej, jednak system ruszy równo o północy.

Wojciech Jachim, rzecznik Szczecińskiego Roweru Miejskiego mówi, że ten sezon nie przyniesie niespodzianek i na użytkowników Bike_S czeka dokładnie tyle samo stacji, co w sezonie ubiegłym.- Gorąca prośba do naszych użytkowników, żeby w sobotę jeszcze nie próbować używać rowerów, dlatego że oprogramowanie zostanie włączone w niedzielę, w związku z tym rowery będą na stacjach, ale jeszcze nieczynne. Natomiast w niedzielę możemy próbować ruszać. Nie planujemy dużych zmian. Jest 87 stacji: 58 na Lewobrzeżu i 29 na Prawobrzeżu. Do dyspozycji użytkowników będą 583 rowery - zaznaczył Jachim.Na antenie "Aktywnej Soboty" Wojciech Jachim, rzecznik Szczecińskiego Roweru Miejskiego i Maciej Gibczyńki z Rowerowego Szczecina przypominali o tym, jak bezpiecznie jeździć po mieście.- Jest taka zakładka Kodeks Ruchu Rowerowego i tam bardzo krótko i przejrzyście są wytłumaczone zasady poruszania się rowerem po mieście. Zasady mają też stempel jakości od "Rowerowego Szczecina". Jak się zachować, żeby nie podjechać w pobliże ciężarówki, gdzie jest martwe pole, żeby nie jechać przy samym krawężniku, żeby nie jechać po studzience w jezdni - mówili goście audycji.O podstawowych zasadach przypominał też Paweł Malinowski ze Szczecińskiego Klubu Rowerowego „Gryfus".- Odblask nie jest cudowną tarczą i nie zwalnia z myślenia. Trzeba zachować ogromną ostrożność - apelował Malinowski.Aby skorzystać z roweru miejskiego, trzeba się zarejestrować na stronie bikes-srm.pl i wpłacić 20 zł na osobisty na rachunek wypożyczającego. Pierwsze 20 minut jazdy zawsze jest darmowe.