"Nie mogę być bardziej szczęśliwy". Dużo emocji na pokazie "Milczącego pokolenia"

Kolejny pokaz "Milczącego Pokolenia" i kolejne emocje widzów. Film opowiada o tym, jak losy łączniczki Armii Krajowej - mjr Danuty Szyksznian-Ossowskiej, poznaje jej wnuk Michał.

Łączniczka w wieku 19 lat została złapana przez NKWD i trafiła do więzienia w Wilnie. Po wielodniowych torturach trafiła do sowieckiego łagru. Prezentacja odbyła się w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie w związku z jutrzejszym Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". I choć premiera miała miejsce w ubiegłym roku, to wartość projektu jest ponadczasowa, o czym świadczą komentarze widzów.- Siedziałam z chusteczką, bo byłam bardzo wzruszona, czego się nie spodziewałam - mówiła kobieta, która przyszła na pokaz.- Jeżeli my możemy naszym filmem przypomnieć postaci pokroju pani major Danuty Szyksznian-Ossowskiej, nie mogę być bardziej szczęśliwy, bo uważam, że właśnie taki dzień jak Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest właśnie po to, żebyśmy przypominali sobie o takich historiach - podkreślał Paweł Domański, reżyser filmu "Milczące Pokolenie".- Film wzruszający, niezwykły. Dużo emocji i przeżyć. Odkrywanie tego, czego nie wszyscy chyba wiedzieli, co się działo w tamtych czasach - dodał kolejny z widzów.Reżyserem filmu jest nasz redakcyjny kolega Paweł Domański. Producentem Marcin Majerski. "Milczące Pokolenie" wyróżniane było na festiwalach w Polsce i poza granicami kraju.Projekt zdobył m.in. nagrodę specjalną prezesa TVP podczas Festiwalu "Niepokorni Niezłomni Wyklęci" w Gdyni.