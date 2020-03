Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych przejdzie ulicami Szczecina

Dziś główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020 źródło: https://www.facebook.com/events/631408721027249/

Walczyli z komunistycznym reżimem, przez wiele lat zapomniani. Dzisiaj ulicami Szczecina przejdzie Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Początek o godzinie 15:00 na placu Solidarności, pochód przejdzie do skweru im. Narodowych Sił Zbrojnych.

Organizatorzy podkreślają, że jest to wydarzenie apolityczne, tylko pod biało-czerwonymi flagami. Będą grupy rekonstrukcyjne i kombatanci, a tegoroczny Marsz poświęcony będzie pamięci pułkownika Andrzeja Kiszki, pseudonim "Dąb" - mówi Artur Szczodry z Porozumienia Środowisk Patriotycznych.



- Był to żołnierz narodowej organizacji wojskowej, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ukrywał się do 1961 roku aż został aresztowany przez Służby Bezpieczeństwa, następnie spędził 9 lat w więzieniach. Odznaczył się dużym zaangażowaniem na rzecz krzewienia postaw patriotycznych w naszym regionie. Na uroczystości zapraszamy wszystkich mieszkańców nie tylko miasta, ale i regionu - mówi Szczodry.



Organizatorzy w czasie marszu będą prowadzili zbiórkę na kolejne patriotyczne wydarzenia. Będą też zbierali podpisy pod listami poparcia inicjatywy postawienia w Szczecinie, na placu Tobruckim, pomnika Polskiego Państwa Podziemnego.