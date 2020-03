Kościół "nad Rudzianką" w opinii miejskich radnych

Po raz kolejny budowa kościoła nad Rudzianką wzbudziła ogromne emocje radnych. Rozmawiali o tym w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Podczas ostatniej sesji rada miasta zgodziła się na dzierżawę terenu pod budowę świątyni na Prawobrzeżu Szczecina. Będzie to już piąty taki obiekt w okolicy.Dominika Jackowski z klubu Koalicji Obywatelskiej, która była przeciw, argumentowała, żeproblemem jest to, że miasto wydzierżawiło ten teren z ponad 99-procentową bonifikatą.- Dlaczego kościół tej działki nie może kupić? Normalnie, tak jak każdy Kowalski w tym kraju, jak każda firma. O bonifikatę występuje wnioskodawca, nie musi z niej wcale korzystać. Znając możliwości finansowe kościoła ta działka mogła być kupiona, nawet po tej cenie, która była wyznaczona. Jednak nawet za ten 1 mln 300 tys zł myślę, że kościół mógłby sobie tę działkę kupić - mówiła Jackowski.Nie możemy patrzeć na to tylko w materialistyczny sposób - odpowiadał Robert Stankiewicz, radny PiS. - 50 kościołów mamy w całym mieście, na terenie Prawobrzeża jest kilka tylko, tak? Prawobrzeże rozbudowuje się w bardzo dużym tempie, jest ponad 100 tysięcy mieszkańców i mimo, że 50 kościołów w Szczecinie jest, to one nie świecą pustkami. Zapotrzebowanie na oddziaływanie duchowe jest - podkreślał Stankiewicz.Marek Kolbowicz z Bezpartyjnych wstrzymał się od głosu. Ale ma wątpliwości, co do bonifikaty. - Czy wybudujemy, czy jest zgoda na to, żeby kościół nie płacił za wydzierżawiony teren i żeby dostał go za darmo. Idźmy więc dalej, niech szkoły budują i nie płacą. Różnego rodzaju obiekty też niech nie płacą. Może to jest rozwiązanie? - mówił Kolbowicz."Za" parafią przy osiedlu "Nad Rudzianką" głosował opozycyjny PiS. Bezpartyjni prezydenta byli podzieleni, przy czterech głosach "za", jednym "przeciw" i trzech wstrzymujących się. "Przeciw" była radna niezrzeszona oraz Koalicja Obywatelska - chociaż tu z 12-osobowego klubu głosowało 9 osób.