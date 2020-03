Co się dzieje z uchwałą krajobrazową miasta? - pytali o to miejscy radni w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Chodzi o dokument, który ma określać jak wizualnie ma się prezentować miasto. Reguluje on między innymi kwestie reklam, małej architektury czy ogrodzeń.Projekt uchwały w sierpniu 2017 roku został przekazany do Biura Rady Miasta,do dnia dzisiejszego Rada Miasta Szczecin nie podjęła decyzji o umieszczeniu jej w porządku obrad sesji.Dominika Jackowski z klubu Koalicji Obywatelskiej mówiła, że według informacji od zastępcy prezydenta Szczecina Daniela Wacinkiewicza sporządzony zostanie nowy projekt.- My oraz wiele innych organizacji mocno protestujemy przeciwko temu projektowi, który został opracowany. To też na marginesie, pracę nad tym prowadził ZDiTM, czyli jednostka najbardziej zainteresowana wpływami z reklam. Ta uchwała, ona utwierdzała ten chaos, który mamy - mówiła Jackowski.W Szczecinie panuje chaos reklamowy - dodawał Robert Stankiewicz radny PiS. - Tylko 19 procent reklam jest w Szczecinie umieszczonych legalnie. Szczecin jako jedyne miasto w Polsce skonstruował ten swój kodeks krajobrazowy, czy nazwijmy to uchwałę krajobrazową, na bazie istniejących planów miejscowych, a wszystkie inne postanowiły zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. To jest katastrofa w Szczecinie, że my wprowadzimy uchwałę, która nic nie zmieni - mówiła Stankiewicz.Uchwałę krajobrazową wprowadziły już między innymi Warszawa, Kraków i Gdańsk.