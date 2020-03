Nowa świetlica dla dzieci w szpitalu na Pomorzanach

Fot. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Dzieci ze szpitala na Pomorzanach mają nową kolorową świetlicę. Są pięknie pomalowane ściany, meble, a wszystko to przystosowane do wzrostu najmłodszych pacjentów.

Dodatkowo jedną ze ścian pomalowano farbą magnetyczną, dzięki czemu dzieci mogą ćwiczyć swój wzrok. Ma ona integrować ich rozwój motoryki i patrzenia. Dzieci ćwiczą tam przyklejając różne elementy m.in. puzzle. Uczą się w ten sposób lokalizacji okiem słabowidzącym.



Świetlicę odremontowano by umilić pobyć w szpitalu małym pacjentom. Było to możliwe dzięki ludziom dobrej woli. Zbiórkę pieniędzy rozpoczęli studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dołączyło stowarzyszenie Lions Club Szczecin Jantar, a także uczniowie szczecińskich liceów.



Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 16 tysięcy złotych.