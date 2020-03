Szpitale wprowadzają ograniczenia. Powód: grypa i zagrożenie koronawirusem

Szpital Wojskowy w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Kolejne szpitale w regionie ograniczają odwiedziny u pacjentów. To Szpital Wojskowy w Szczecinie i szpital w Gryfinie.

Wcześniej zrobiły to m.in. szpitale na Pomorzanach, przy Unii Lubelskiej i w Policach. Całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje w placówce przy Arkońskiej i w Zdunowie oraz w Kołobrzegu. To w związku koronawirusem, ale też z coraz większą zachorowalnością na grypę.



Wojewoda zachodniopomorski zdecydował, że dwie placówki w regionie, czyli szpitale wojewódzkie w Szczecinie i Koszalinie są w stanie podwyższonej gotowości. W tych placówkach znajdują się oddziały zakaźne.



W związku z epidemią koronawiura w Szczecinie odbyło się dziś posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zobowiązano dyrektorów szkół do monitorowania stanu zdrowia dzieci, pilnowania higieny, ograniczenia organizowania imprez na terenie placówek. Dyrekcja ma też zebrać informacje od rodziców dzieci na temat tego, czy dzieci w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywały w rejonie występowania wirusa.