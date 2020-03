Koreańscy pracownicy w Policach. Mieszkańcy wystraszyli się koronawirusa

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

Na razie jest ich czterdziestu, ale w szczytowym momencie będzie niemal dwustu. Przybycie koreańskich pracowników firmy Hyundai Engineering, która buduje Polimery Police, wzbudziła niepokój mieszkańców regionu, którzy obawiają się koronawirusa.

Prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins - Andrzej Niewiński - przekonuje jednak, że nie ma się czego bać.



- Poinformowano mnie, że nawet codziennie dokonywane są pomiary temperatury ciała. Nasi partnerzy podeszli do tego bardzo poważnie i profesjonalnie i wydaje mi się, że nie ma żadnych podstaw do szerzenia plotek wśród społeczności lokalnej i pracowników - powiedział Niewiński.



- Wystarczy dbać o higienę i stosować się do zaleceń - mówią pracownicy polickich Zakładów Chemicznych. - Trzeba zachować ostrożność, częściej myć ręce i stosować się do wszystkich komunikatów, które są podawane. Nie ma co panikować, bo panika nic tu nie pomoże. W spółce wdrożono wszystkie procedury minimalizujące ryzyko ewentualnego zarażenia. Komuś najwyraźniej opłaca się, żeby robić szum wokół tego, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek.



W Polsce nie ma jeszcze żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Zarażenia zdiagnozowano już jednak w Niemczech czy Czechach.