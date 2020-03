Sejm o koronawirusie. Komentarze w RSnW

Epidemie są nieprzewidywalne, dlatego są potrzebne dodatkowe narzędzia, które będą uruchomione na wypadek masowej zachorowalności - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dr n. med. Paweł Grzesiowski, dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie.

W ten sposób komentował prace Sejmu nad specjalną ustawą o koronawirusie. Jak mówił, ramy tego, jak postępować w przypadku epidemii nakreśliła ustawa o chorobach zakaźnych z 2008 roku. Jednak to nie wystarcza. I na takie zapotrzebowanie odpowiada dokument, który jest właśnie procedowany w parlamencie.- Miałby odpowiadać na takie potrzeby, czyli właśnie na sytuację nadzwyczajną, gdzie dziennie mamy kilkuset chorych i gdzie trzeba będzie uruchamiać nie 50-100 łóżek w kraju, ale tysiąc lub więcej - powiedział dr n. med. Grzesiowski.Grzesiowski dodawał, że na razie w Polsce nie ma powodów do paniki, ale warto się przygotować na każdy scenariusz.- Nie mamy możliwości, tak jak w Chinach, zbudowania w tydzień szpitala, natomiast możemy adoptować na cele szpitalne inne budynki, dobrze zorganizowane, pilnowane. Nie wszyscy pacjenci są w szpitalu tylko dlatego, że muszą mieć pomoc medyczną, ale jest też kwarantanna - tłumaczy dr n. med. Paweł Grzesiowski.W Polsce do tej pory nie stwierdzono przypadku zarażenia koronawirusem. Podejrzewany jest u 121 osób. W naszym regionie u czterech. Dwie z nich przebywają w szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie, kolejne dwie w Koszalinie.