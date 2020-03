Choszczno podsumowało unijne wydatki

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Spowolnienia ruchu, azyle dla pieszych i przebudowy głównych ulic. Choszczno podsumowuje, co udało się zrobić z unijnych pieniędzy w 2019 roku.

To między innymi przebudowa ulic Drawieńskiej i Jagiełły, budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc oraz z Pełczyc do Choszczna. Gmina buduje nie tylko drogi i ścieżki rowerowe. Z pieniędzy wspólnoty udało się również otworzyć Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" czy zakupić wyposażenie do szkół w powiecie choszczeńskim.



W ramach dotacji i programów unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski, Gmina Choszczno otrzymała do tej pory prawie 60 milionów złotych.