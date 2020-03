Zwrot w sprawie przyszłości szpitala w Dębnie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przejmie go szpital MSWiA w Szczecinie.

Choć wydawało się to już tylko formalnością, władze placówki podjęły inną decyzję. List intencyjny w tej sprawie strony podpisały już w sierpniu ubiegłego roku.



Czujemy się oszukani i jest to dla nas niezrozumiała decyzja - mówi Krzysztof Prątnicki, prezes szpitala w Dębnie. Nie rozumie też jej uzasadnienia.



- Uzasadnienie tej decyzji jest zadziwiające. Są błędne dane jeśli chodzi o populację, jaka jest w zasięgu oddziaływania szpitala - mówi Prątnicki.



W uzasadnieniu napisano, że pod szpital w Dębnie i ten w Barlinku podlega 70 tysięcy pacjentów. Zdaniem prezesa, tylko Dębno powinno zadbać o 80 tys. osób. Taka decyzja stawia szpital w trudnej sytuacji - dodaje Prątnicki.



- Natychmiast musimy szukać pomysłu. To jest ogromny sukces całej załogi szpitala, że dotrwaliśmy będąc zadłużonym i mając ogromne problemy finansowe - mówi prezes.



Zadłużenie szpitala w Dębnie jest na poziomie ponad 6 milionów złotych. Placówka miała jednak spłacić swoje zobowiązania przed przejęciem. Dodatkowo powiat i gmina, które wspólnie go teraz prowadzą, miały zagwarantować 4,5 mln złotych na jego działanie po połączeniu.



10 marca spotka się rada nadzorcza szpitala, natomiast dzień później w planach jest zgromadzenie wspólników. Będą wspólnie debatować nad przyszłością placówki.