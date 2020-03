Europosłanka zaprasza na płatne staże w Parlamencie Europejskim

Studenci z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego będą mogli wyjechać na płatny staż do Parlamentu Europejskiego. Z taką inicjatywą wyszła europoseł Elżbieta Rafalska. Ogłosiła ją podczas konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zasady konkursu są proste. Wystarczy napisać esej na temat zmian w Unii Europejskiej oraz dołączyć list wyjaśniający, dlaczego zależy nam na tym stażu. Za miesięczny pobyt w Brukseli można zarobić nawet 1100 euro.



- Parlamentarzysta europejski może zaproponować płatny staż w Brukseli. Szukałam takiego sposobu, żeby zachęcić do zainteresowania się problematyką Unii Europejskiej osoby młode, studentów - mówi Rafalska.



Chętnych jest wielu - podkreśla europoseł Elżbieta Rafalska.



- Zaproponowaliśmy formułę konkursu, żeby odnieść się do przyszłości Unii Europejskiej, jej szans i zagrożeń. Jesteśmy chwilę po Brexicie, widzimy, że ta formuła UE ulega zmianie - mówi Rafalska.



Prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski mówi, że jest to doskonała okazja samorozwoju dla studentów.



- Predysponowani do tego typu staży są przede wszystkim studenci politologii, zarządzania czy szerzej spoglądając nauk społecznych. Oferta jest na tyle interesująca, że spotka się z zainteresowaniem studentów uniwersytetu również z innych kierunków. Zwłaszcza, że tak jak zapowiedziała pani eurodeputowana, być może ci najlepsi po odbyciu stażu rozpoczną dłuższą współpracę z panią poseł - mówi Strzyżewski.



Prace konkursowe należy wysyłać na adres mailowy Elzbieta.Rafalska@europarl.europa.eu do 15 maja.