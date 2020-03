Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejni oskarżeni będą we wtorek odpowiadać przed sądem w tzw. aferze melioracyjnej.

Sędzia Grzegorz Kasicki zaplanował, że składać wyjaśnienia będzie Roman Sz., były starosta koszaliński. To on miał podżegać jednego z biznesmenów do wręczenia łapówek dyrektorowi Zarządu Melioracji Tomaszowi P., za korzystne rozstrzygnięcia przetargów.



Jeśli wystarczy czasu, to może uda się także rozpocząć przesłuchanie właśnie Tomasza P. Oprócz Stanisława Gawłowskiego, jest on jednym z głównych oskarżonych w Aferze Melioracyjnej. Były dyrektor wspólnie z politykiem Platformy Obywatelskiej mieli przyjmować pieniądze w zamian za ustawianie przetargów w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.