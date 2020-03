270 km kajakiem po Odrze w szczytnym celu

Fot. Facebook / Dominik Dobrowolski

Przepłynie kajakiem 270 kilometrów w nieco ponad dwie doby - metę obrał w Szczecinie.

To Dominik Dobrowolski, który kajakiem pokona odcinek Odry od Cigacic w Lubuskiem aż do stolicy naszego województwa. W ten sposób chce zwrócić uwagę na problem zanieczyszczeń w polskich rzekach.



- Od trzech lat organizuję na Odrze takie projekty kajakowych ultramaratonów, które dedykuję temu, co po tej Odrze pływa. W taki indywidualny, obywatelski sposób chcę pomóc rzekom i Bałtykowi - mówi Dobrowolski.



Do eskapady może przyłączyć się każdy, nawet na krótkim odcinku albo z brzegu.



- Jeżeli komuś przyjdzie pomysł do głowy, by np. pojawić się na brzegu, mam taką prośbę. Weź przyjacielu worek, pójdź mi pomachaj, a jak będziesz wracał to pozbieraj co tam znajdziesz. Aby nasze spotkanie miało tez taki pożyteczny i praktyczny wymiar - mówi Dominik Dobrowolski.



Dominik wyrusza w piątek 20 marca. Jak zapewnia, każdemu kto przepłynie z nim cały dystans, zafunduje śniadanie.