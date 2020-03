Kondycja szczecińskiego roweru miejskiego? Nie jest najgorzej [ZESTAWIENIE]

W Szczecinie spada liczba wypożyczeń roweru miejskiego, ale w porównaniu do innych miast nie jest z tym najgorzej. Tak wynika z zestawienia, które przygotował Portal Samorządowy.

Autorzy porównali ze sobą informację, o tym ile konkretne miasta wydają na roczne utrzymanie systemu, ile jest wypożyczeń i jak prezentuje się przeliczenie tych kosztów na jedno wypożyczenie jednośladu.Jeżeli chodzi o liczbę wypożyczeń, to Szczecin znalazł się na 4. pozycji. Wyprzedziła nas tylko Warszawa, Poznań i Białystok.Stolica Pomorza Zachodniego znalazła się też na 4. pozycji w zestawieniu miast, które najwięcej dopłacają do działania systemu. W ubiegłym roku było to 2,3 mln złotych. Koszt utrzymania jednego roweru dla samorządu to około 4,6 tys. zł rocznie. Większe koszty poniosły tylko Warszawa, Poznań i Katowice.Sezon roweru miejskiego wystartował 1 marca, potrwa do końca listopada. Szczeciński Rower Miejski wystartował 21 sierpnia 2014 roku. Od tego czasu szczecinianie i odwiedzający nasze miasto goście podróżowali zielonymi rowerami 2,74 miliona razy.Całe zestawienie można zobaczyć na portalsamorzadowy.pl