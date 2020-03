Goście "Radio Szczecin na Wieczór" o koronawirusie

Będziemy zadowoleni, jeśli wyniki testów zakażenia koronawirusem otrzymamy w ciągu 48 godzin - powiedział w Radiu Szczecin na Wieczór prof. Miłosz Parczewski, kierownik kliniki PUM na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Z powodu podejrzenia zakażeniem 200 dzieci z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach jest objętych kwarantanną. Dr Parczewski tłumaczy dlaczego testy tak długo trwają.- Wynika to z tego, ze badanie molekularne do tej pory wykonywały dwa laboratoria w Warszawie; próbki były wysyłane przez kuriera, są to wymazy z nosogardzieli, badanie po prostu trwa... - wyjaśniał prof. Parczewski.Dr Waldemar Aspadarec - ekonomista US, uważa, że to media wywołują nieracjonalny często niepokój. I że będzie to miało odbicie w ekonomii.- Z całą pewnością branże związane z turystyką ucierpią. Jesteśmy bardzo zależni od gospodarki niemieckiej, która z powodu eksportu bardzo powiązana jest z Chinami. Jeśli ten problem będzie oddziaływał w globalnej skali, to z pewnością Niemcy ucierpią i w związku z tym Polska też ucierpi - analizował dr Aspadarec.Wczoraj przed północą parlament przyjął rządowy projekt przepisów, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać i walczyć z koronawirusem, jeśli ten zostanie potwierdzony w Polsce. Ustawa przewiduje m.in., że osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej.