Bezpłatne badania wzroku w kierunku jaskry

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie można bezpłatnie zbadać wzrok w kierunku jaskry. Organizuje je szpital na Pomorzanach w Szczecinie w ramach akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra.

To z okazji Tygodnia Jaskry, który w tym roku obchodzony jest od 8 do 14 marca. Na badania trzeba się jednak wcześniej zapisać. Odbędą się 14 marca od 9 do 15. Nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy tylko umówić wizytę telefonicznie pod numerem 91 466 12 78.



Badania skierowane są do osób po 50. roku życia, które nie są jeszcze pod opieką lekarza okulisty.