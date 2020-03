Defender-Europe 20 - niemieckie wojsko w drodze na poligon drawski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przed godziną 9 ciężarówki Bundeswehry przekroczyły granicę w Kołbaskowie. Nasi zachodni sąsiedzi biorą udział w amerykańskich ćwiczeniach Defender-Europe 20.

Działania odbywają się na terenie całego kraju - w naszym regionie na poligonie w Drawsku Pomorskim. Niemcy mają za zadanie dostarczyć sprzęt potrzebny do funkcjonowania żołnierzy podczas ćwiczeń. Sami mundurowi na poligon dotrą w najbliższych dniach.Dwie kolumny, czyli kilkadziesiąt pojazdów przemieszczą się drogą ekspresową S3, a później tzw. "chociwelką" w kierunku Drawska.To nie pierwszy i nie ostatni transport z zachodu, którego będziemy świadkami - tłumaczy oficer prasowy 12. Brygady Zmechanizowanej, kapitan Błażej Łukaszewski.- W najbliższych dniach przemieszczać się będzie ciężki sprzęt: bojowy, logistyczny i specjalistyczny. Natomiast żołnierze będą się przemieszczać w późniejszym terminie, tak, aby być w gotowości do pełnego wykonywania zadań - zapowiedział kapitan Łukaszewski.Transporty sprzętu na poligon koordynuje i zabezpiecza Wojskowa Komenda Transportu oraz 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Ćwiczenia Defender-Europe 20 potrwają do końca czerwca. W manewrach weźmie udział prawie 40 tysięcy żołnierzy.