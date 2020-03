Ze stolicy na koniec świata. Podróżniczka z psami wyrusza na daleką północ

Jedna kobieta, dwa psy i prosty plan: miesiąc tylko z namiotem na dalekiej północy.

Warszawska biegaczka i podróżniczka Joanna Szeler jest w drodze do Finlandii, a na szczecińskim dworcu rozmawiała z nią nasza reporterka.- Wyprawa jest to nasza droga, moja i dwóch huskich. Tym razem do Finlandii, aż na samą daleką północ. Wyprawa jest żeby odpocząć. Mieszkamy w Warszawie, przy bardzo ruchliwej ulicy. Jak pojedziemy w taką głuszę, gdzie będzie tylko śnieg, bo właściwie nie ma nawet lasu, to miesiąc w takim miejscu to na maksa nas wyciszy i uspokoi. To są psy adoptowane przeze mnie ze schroniska. Hasanka jest rekordzistką Polski w maratonach - mówi Szeler.- Takiej pani podróżniczki z pieskami na pokładzie to jeszcze nie miałam - mówi konduktorka pociągu.Joanna Szeler planuje wrócić do Polski 4 kwietnia. Jej wyprawę można śledzić na facebookowym fanpejdżu " Biegająca z psami ".