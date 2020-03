Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprawcy wypadku poszukują szczecińscy policjanci i apelują o pomoc.

Funkcjonariusze proszą o kontakt świadków, którzy widzieli potrącenie dwóch osób na Szosie Polskiej do którego doszło we wtorek.



Kobieta i mężczyzna przechodzili przez pasy. Sprawca jechał prawdopodobnie srebrnym lub szarym Renault Clio z tablicą rejestracyjną zaczynającą się od liter PO. Auto ma uszkodzony reflektor i złamane lewe lusterko. Ofiary potrącenia są ciężko ranne.



Policjanci proszą świadków o zgłaszanie się do Komisariatu Szczecin Nad Odrą przy ulicy Bardzińskiej. Numer telefonu: 48 47 78-19-104.