Kwarantanna w polickim internacie potrwa do niedzieli

Kwarantanna w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mimo, że testy wykluczyły koronawirusa u dwóch uczennic Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, to młodzież musi pozostać w strefie kwarantanny do 8 marca. To dlatego, że musi upłynąć 14 dni od powrotu ze strefy zagrożenia 17-latek.

Karina Tatarata z polickiego sanepidu powiedziała Radiu Szczecin, że trzeba zachować normy bezpieczeństwa, ponieważ wirus może się rozwinąć u innych uczniów do 14 dni od kontaktu z osobą zarażoną. Żeby mieć pewność, że podopieczni internatu są bezpieczni i zdrowi, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach podjęła decyzję, żeby do niedzieli uczniowie i wychowawcy Zespołu Szkół zostali w budynku.



Dwie młode pacjentki także pozostaną na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego do 8 marca. W nocy z 2 na 3 marca uczennice trafiły do Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Miały wysoką gorączkę oraz skarżyły się na problemy z oddychaniem.