Nowy odcinek S11 będzie kosztował blisko miliard złotych

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Blisko miliard złotych kosztować ma nowy odcinek drogi ekspresowej S11. W środę podpisano umowę na realizację dwóch odcinków Koszalin-Zegrze Pomorskie oraz Kłanino-Bobolice.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber w czasie uroczystości zawarcia umowy z wykonawcami podkreślał znaczenie tej drogi dla Pomorza Środkowego.



- Zapewni bezpieczeństwo, komfort i wygodę jazdy w tych okresach, w których polskie społeczeństwo w sposób szczególny przyjeżdża do miejscowości nadmorskich. Pozwoli skomunikować te miejscowości z pozostała częścią naszego kraju - mówił Weber.



O szczegółach technicznych inwestycji mówił Łukasz Lendner, dyrektor Szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Prędkość projektowa 120 km/h, dwa pasy ruchu po dwie jezdnie, szerokość 3,5 metra, pasy awaryjne. Będą zrealizowane rozwiązania techniczne, które będą powodowały komfort użytkowania tej trasy. Będą też zlokalizowane miejsca obsługi podróżnych - mówił Lendner.



Cała droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe z Wielkopolską i Śląskiem. Jej łączna długość to ponad 600 kilometrów. Zakontraktowanym w środę odcinkiem z Koszalina do Bobolic kierowcy przejadą we wrześniu 2023 roku.