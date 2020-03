Rurociągi zostaną zamontowane na środku Zalewu Szczecińskiego, gdzie powstaną dwie sztuczne wyspy - mówi Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do spraw technicznych. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Gigantyczne rurociągi, którymi będzie transportowany urobek wydobyty podczas pogłębienia toru wodnego do 12,5 metra, powstają w Trzebieży.

Rurociągi zostaną zamontowane na środku Zalewu Szczecińskiego, gdzie powstaną dwie sztuczne wyspy - mówi Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do spraw technicznych. - Sekcje są gotowe w porcie w Trzebieży. Czekają na wyholowanie na Zalew i tam zostaną połączone w dwa duże rurociągi 3- i 4-kilometrowe.



Do rurociągów mają podpływać pogłębiarki, które będą pracować na torze wodnym. - Do pływających sekcji będzie podpływać pogłębiarka, która będzie tłoczyć pod ciśnieniem piasek z pogłębianego toru wodnego w miejsce usypywanych wysp. Celem podstawowym jest usypanie wysp, na które w przyszłości będzie trafiać urobek z eksploatacji toru wodnego, przez najbliższe lata eksploatacji - tłumaczy Szumny.



Pogłębienie toru do 12,5 metra ma kosztować około 1,4 miliarda złotych.