W Drawsku Pomorskim odbyło się pierwsze spotkanie z siłami U.S. Army, które rozpoczynają na tamtejszym poligonie ćwiczenia DEFENDER-Europe 20.

To największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat. Pułkownik Paul McCarthy podkreślał, że żołnierze zostali miło przyjęci w naszym regionie.



- Społeczność w Drawsku Pomorskim przyjęła nas bardzo ciepło. Czujemy się tu bardzo dobrze i świetnie współpracuje się nam z Polakami. To niesamowite doświadczenie, że możemy poznać Polaków i lokalną społeczność - powiedział płk McCarthy.



W sumie w manewrach będzie uczestniczyć około 37 tysięcy wojskowych. Główne epizody ćwiczenia zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Manewry mają się odbywać w siedmiu krajach, z czego w Polsce z największą intensywnością.