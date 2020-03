Sprzęt do testów na koronawirusa ma trafić na Pomorze Zachodnie

6,5 miliona złotych z budżetu państwa ma trafić do Pomorza Zachodniego, w związku z walką z koronawirusem - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" zachodniopomorski wojewoda Tomasz Hinc.

Pieniądze z budżetowych rezerw uruchomił premier Mateusz Morawiecki.- Fundusze trafią m.in. do szpitali, ale zakupiony zostanie też sprzęt do badania próbek pacjentów podejrzanych o zarażenie, aby skrócić czas czekania na wyniki - mówił wojewoda Tomasz Hinc. - Potrzeby, które zgłosiły wszystkie szpitale w województwie, zostały ujęte w moim wniosku do pana premiera. Państwo polskie działa i rząd przeznacza istotne środki.W Zachodniopomorskiem obecnie hospitalizowanych jest 7 osób z podejrzeniem koronawirusa. Jak dotąd w całej Polsce potwierdzono zarażenie u jednej osoby z województwa lubuskiego.