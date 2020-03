Muzyczne hity na scenie w Drawsku. W rolach głównych żołnierze U.S. Army [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Billie Jean" Michaela Jacksona czy "Locked Out of Heaven" Bruno Marsa w Drawsku Pomorskim. Na deskach tamtejszego Ośrodka Kultury wystąpił U.S. Army Band - zespół złożony z czynnych żołnierzy amerykańskiej armii.

Żołnierze zza oceanu zaprezentowali się na swoją prośbę. Jak podkreślali ich dowódcy, chcieli zaprosić mieszkańców Drawska na wspólny wieczór przy muzyce. Prawie cała sala mieszkańców regionu obserwowała występ wojskowych.



- Coś nowego i coś ciekawego. Widziałam w telewizji i chciałam zobaczyć występ "na żywo" - powiedziała kobieta.



- Czułem się zaszczycony, że wojska amerykańskie przyjeżdżają do Drawska - dodał mieszkaniec. - To bardzo dobra informacja dla nas.



- Zawsze chodzę na ciekawe rzeczy, jakie mają do zaoferowania - przyznała inna kobieta.



Amerykańscy żołnierze stacjonują w Drawsku Pomorskim, ponieważ biorą udział w ćwiczeniach DEFENDER-Europe 20. To największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat. Manewry potrwają do końca czerwca.