Świnoujście: mimo protestów ekologów, budowa zakładu opieki ruszyła

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

Ruszyły prace przy budowie Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu. Przez wiele miesięcy nie mogły się rozpocząć z powodu protestu miejscowych ekologów.

Chodzi o Stowarzyszenie „Zielone Wyspy Świnoujście”, które złożyło odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę.



Obecnie nie ma już żadnych przeszkód, by prowadzić w tym miejscu prace budowlane.



- Plac budowy przejęliśmy 13 stycznia, od tamtego momentu mamy wykonany komplet fundamentów całego budynku. W tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania ścian konstrukcyjnych parteru. Będą tu 83 miejsca dla pensjonariuszy - mówi kierownik kontraktu, Rafał Śmigielski.



Nowy Zakład Opieki Długoterminowej w Świnoujściu ma zapewnić opiekę przede wszystkim osobom starszym.



- To są osoby, które nie kwalifikują się do opieki w szpitalu, ale wymagają rehabilitacji. Dotyczy to osób po zabiegach operacyjnych czy osób starszych, które wymagają opieki specjalistycznej; lekarskiej i pielęgniarskiej - dodaje zastępca Prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska.



Obecnie nie ma już żadnych przeszkód, by prowadzić w tym miejscu prace budowlane. Nowy Zakład Opieki Długoterminowej w Świnoujściu ma zapewnić opiekę przede wszystkim osobom starszym.



Termin oddania nowego Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu, to marzec 2021 roku. Koszt inwestycji, to kwota ponad 33 milionów złotych.