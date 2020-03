Nożownik ze Szczecina stanie przed sądem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dożywocie grozi mężczyźnie ze Szczecina, który zaatakował swojego znajomego nożem. Za usiłowanie zabójstwa, stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Latem ubiegłego roku, dwaj koledzy spędzali czas na działce. W pewnym momencie pokłócili się. Wtedy podejrzany, chwycił za nóż i zadał kilka ciosów nożem w szyję swojego kolegi.

Pokrzywdzony trafił do szpitala, a sprawcę zatrzymali policjanci. Trafił do aresztu tymczasowego.



41-latek nie przyznał się do winy. W przeszłości był wielokrotnie karany.