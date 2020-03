Wojewoda Zachodniopomorski: jesteśmy przygotowani do walki z koronawirusem

Państwo działa i jesteśmy gotowi nieść pomoc pacjentom - podkreślał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Jak mówił, wszystkie decyzje podjęte w obliczu zagrożenia koronawirusem w Policach i w Kołobrzegu były trafne i przeprowadzone w odpowiednim czasie.- Państwo działa, też chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim lekarzom, pani doktor Domagale-Dobrzyckiej, która jest wojewódzkim inspektorem sanitarnym, wszystkim służbom powiatowym, sanitarnym, sztabom kryzysowym, które się zebrały w Kołobrzegu i w Policach. Jak państwo widzą, są sprawni i skutecznie, czy to dezynfekcja szkoły, czy kwestia przeprowadzenia kwarantanny, służby sobie z tym poradziły i jesteśmy przygotowani do tego, żeby pomagać pacjentom, gdyby się ta choroba u nas pojawiła - mówił Hinc.Służby wojewody, a co za tym idzie państwa pierwsze konsultacje i narady w sprawie zagrożenia koronawirusem odbyły się prawie dwa miesiące temu, jeszcze w styczniu. Dotychczas w Polsce potwierdzono jeden przypadek zarażenia wirusem, u mężczyzny w województwie lubuskim.