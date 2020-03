Lech - Pogoń z kibicami Dumy Pomorza czy bez? Poznaniacy zwlekają z decyzją

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W ciągu kilku dni odpowiemy Pogoni - usłyszeliśmy z biura prasowego Lecha Poznań. Chodzi o decyzję klubu z Wielkopolski, wedle której kibice Pogoni nie będą mogli przyjechać na wyjazdowe spotkanie do Poznania.

To po ostatnim starciu Kolejorza z Lechią Gdańsk, kiedy kibice z Trójmiasta obrzucili racami sąsiednie sektory.



Prezes Portowców, Jarosław Mroczek wystosował do zarządu Lecha list otwarty. Prosi w nim o wpuszczenie kibiców Granatowo-bordowych na stadion.



W sprawie meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk interweniowała również Komisja Ligi. Ta nie była łaskawa dla obu zespołów. Kluby zapłacą kary finansowe, a kibice otrzymali zakazy wyjazdowe.



W ostatnim meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze nie było zorganizowanej grupy kibiców z Zabrza. Sektor gości był zamknięty.



Odpowiedź z Bułgarskiej, czy Portowcy pojadą do Poznania czy też nie, powinniśmy poznać najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.