Specustawa: poseł PSL o nadchodzącym głosowaniu senatorów

Poseł PSL liczy, że kierowany przez opozycję Senat zachowa się odpowiedzialnie i przegłosuje przyjętą już w Sejmie specustawę w sprawie profilaktyki i zwalczania koronawirusa. Bo - jak tłumaczył Jarosław Rzepa - rząd w tej sytuacji musi mieć odpowiednie narzędzia do dyspozycji.

Polityk w "Rozmowie pod krawatem" podkreślał, że w obliczu zagrożenia potrzebny jest rozsądek.- Cieszę się, że Sejm przyjął projekt ustawy, mam nadzieję, że Senat, który obraduje w piątek zachowa się odpowiedzialnie, bo ten czas jest bardzo ważny, by rząd miał do dyspozycji jakieś narzędzia - zaznaczył poseł Rzepa.- Spodziewa się pan jakiejś wolty w Senacie? Czy Senat podejdzie odpowiedzialnie? - dopytywała red. Magdalena Ogórek.- Uważam, że Senat podejdzie odpowiedzialnie - odparł Jarosław Rzepa.Poseł PSL zgodził się z twierdzeniem, że obecnie temat koronawirusa zdominował kampanię prezydencką. I może mieć ogromny wpływ na majowe wybory, choć obecnie trudny do przewidzenia.