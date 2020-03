Związek Pracodawców Mediów Publicznych apeluje do prezydenta Dudy

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Związku Pracodawców Mediów Publicznych zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji ustawy przewidującej przekazanie mediom publicznym rekompensaty w zamian za utracone opłaty abonamentowe.

Przyjęto w tej sprawie uchwałę, za którą jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy obecni podczas wydarzenia - 66 osób.Jak napisano w uchwale: "podpisanie powyższej ustawy jest konieczne do zachowania poprawnego funkcjonowania mediów publicznych, zapewnienia oferty programowej na wysokim poziomie oraz wykwalifikowanej kadry pracującej w 19 podmiotach medialnych".Wśród tych podmiotów wymieniono Polskie Radio, 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia oraz Telewizję Polską.Na decyzję prezydenta czeka nowelizacja Ustawy abonamentowej oraz o radiofonii i telewizji. Andrzej Duda ma czas na decyzję do 6 marca. Zmiany przegłosowane w połowie lutego przez Sejm zakładają przyznanie mediom publicznym obligacji Skarbu Państwa o łącznej wartości 1 miliarda 950 milionów złotych.To rekompensata za nieuzyskane środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego z tytułu zwolnienia z opłaty uprawnionych do tego osób.