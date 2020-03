Kołobrzeg: Wolontariusze poszukiwani. Ruszyły przygotowania do śniadania wielkanocnego

Prawie 300 osób wzięło udział w wielkanocnym śniadaniu dla osób samotnych w Kołobrzegu w 2019 roku. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż do Wielkanocy pozostał jeszcze ponad miesiąc, to w Kołobrzegu już ruszyły przygotowania do wielkanocnego śniadania dla samotnych.

To druga edycja tego wydarzenia w Kołobrzegu. Mikołaj Rykowski, prezes fundacji Wolne Miejsce zachęca mieszkańców, aby dołączyli do grona wolontariuszy.



- Myślę, że święta są takim czasem, kiedy można zrobić coś więcej niż na co dzień. Cieszymy się z tych, którzy chcą przygotować to wydarzenie. Przygotować i być też gościem. U nas wolontariusz to osoba, która jest też gościem tego wydarzenia. Też może czerpać i cieszyć się z tego święta - powiedział Rykowski.



Kamil Barwinek, koordynator akcji w Kołobrzegu mówi, jaka pomoc będzie potrzebna.



- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc w organizacji tego wydarzenia. Będziemy potrzebować pomocy fizycznej, kucharzy, kelnerów, osoby, które będą pracować w służbie porządkowej. Dla każdego miejsce się znajdzie - zapewnił Barwinek.



Wolontariusze spotykać się będą w każdą środę o godzinie 18 w sali konferencyjnej hali Milenium. Organizatorzy będą gotowi na przyjęcie ponad trzystu osób.