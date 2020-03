Terminal Promowy zacieśnia współpracę z przewoźnikami kolejowymi

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Terminal Promowy w Świnoujściu dołączył do Porozumienia Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo- Wschodniej.

W czwartek w Zarządzie Portów Szczecin Świnoujście podpisano dokument o współpracy.



- Porozumienie tworzą tak duże firmy jak Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdańsku, PKP Cargo czy Euroterminal Sławków - mówi prezes Zarządu Portów Szczecin Świnoujście Krzysztof Urbaś. - Z naszego punktu widzenia to jest bardzo interesujące pod kątem działalności związanej z przewozami intermodalnymi. W tej chwili w Świnoujściu realizujemy inwestycję polegającą na budowaniu jednego stanowiska intermodalnego. To coś, co tworzy nową jakość, bo pozwoli na obsługę ładunków z wykorzystaniem nowoczesnych form transportu kolejowego.



- Porozumienie o współpracy podpisały też Polskie Koleje Państwowe - mówi Mirosław Antonowicz z zarządu PKP. - Polska jest na przecięciu ważnych szlaków transportowych UE, ale także geopolitycznych, geogospodarczych, euroazjatyckich, zarówno Wschód-Zachód, jak i Północ-Południe. Te porozumienie ma służyć rozwojowi szlaku Bałtyk-Adriatyk w połączeniu z portami Gdynia-Gdańsk i Szczecin-Świnoujście.



Obecnie Terminal Promowy w Świnoujściu oferuje 13 połączeń do Szwecji na dobę. Promy nie wożą wagonów kolejowych, choć statki są do tego przystosowane.