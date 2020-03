Szczecin wita w kilkunastu językach

Reszty dopełnił biały materiał z niebieskimi i zielonymi napisami "witamy" w kilkunastu językach - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Robert Grabowski. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Szczecińskie witacze otrzymały ozdobne trykoty. Cztery tego typu budowle m.in. przy krajowej "10" w Zdunowie oraz w Mierzynie i w Pilchowie kilka miesięcy temu przeszły remont.

Teraz reszty dopełnił biały materiał z niebieskimi i zielonymi napisami "witamy" w kilkunastu językach - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Robert Grabowski ze Szczecińskiej Agencji Artystycznej. - Na betonowe dwie kolumny jest nakładane poszycie z trykotu i one co jakiś czas, w zależności od wydarzeń, które będą organizowane w naszym mieście, będzie zmieniane.



Robert Grabowski powiedział, że trykot wytrzyma co najmniej trzy miesiące, po tym czasie będzie zmieniany. Koszt jednego to ok. 2 tys. zł, kolejne jednak mają być tańsze.