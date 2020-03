Zdjęcia: M. Papke, W. Ochrymiuk Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Transportowane koleją naczepy będą niedługo odprawiane na Terminalu Promowym w Świnoujściu. Będzie to możliwe dzięki połączeniu dwóch istniejących tu nabrzeży w jedno, o długości prawie 300 metrów.

Inwestycja realizowana jest obecnie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - mówi Marek Trojnar, szef Biura Strategii i Rozwoju Portów. Dodaje, że nowe nabrzeże będzie dostosowane do tzw. transportu intermodalnego.



- Z wagonów będą zdejmowane naczepy, kontenery, nadwozia specjalizowane i będą odstawiane na place do tego wybudowane. Po przypłynięciu promu, sprzęt portowy będzie je wstawiał na promy. Pływamy do Ystad i Trelleborga, oba te porty są przygotowane na obsługę takich ładunków - powiedział Trojnar.



Z nowego nabrzeża Terminala Promowego w Świnoujściu będzie można korzystać już w listopadzie 2021 roku. Koszt inwestycji, to kwota 185 milionów złotych netto.