"Jeszcze się odbije". Partyjny kolega o kandydacie na prezydenta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Według sondaży w wyścigu o fotel prezydenta zajmuje ostatnie miejsce. Krzysztof Bosak może liczyć na niespełna pięć procent głosów. - Jeszcze się odbije - komentował w "Popołudniowej przeplatance" Radia Szczecin działacz Konfederacji ze Szczecina.

Jakub Kozieł pytany, co takiego Bosak zrobił do tej pory w kampanii, żeby zmienić jej oblicze nie powiedział wprost. Zaznaczył natomiast, że kandydat Konfederacji jest gwarancją niepodniesienia podatków.



- To jest rzecz, która dla naszego środowiska i tak naprawdę dla wszystkich Polaków powinna być najważniejsza - stwierdził Kozieł.



Prezydenta Polski będziemy wybierali 10 maja. Ewentualna druga tura odbędzie się 24 maja.