"Nielimitowane środki na koronawirusa, jeśli będzie taka potrzeba"

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba, środki na walkę z koronawirusem będą nielimitowane.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, by przekazać bieżącą informację na temat sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i działań podjętych przez rząd.



Po spotkaniu minister Dworczyk mówił, że premier zapewnił, iż w budżecie państwa znajdą się środki na walkę z koronawirusem. - W tej chwili jest uruchomione 100 mln zł z rezerwy ogólnej premiera, jest 1 mld 280 mln z rezerwy kryzysowej - i dzięki ustawie, która jest w tej chwili procedowana w Senacie - tutaj też premier zaapelował, by Senat przyjął tę ustawę bez poprawek, by mogła wejść jak najszybciej w życie. W tej ustawie jest możliwość, że Rada Ministrów przesuwa w ramach budżetu między działami środki, co powoduje, że te środki, jeśli będzie potrzeba, na walkę z koronawirusem będą nielimitowane - zapewnił Dworczyk.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z koronawirusem w całej Polsce hospitalizowane są 92 osoby. Do tej pory potwierdzono jeden przypadek zachorowania.