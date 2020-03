"Pomagam prowadzić politykę rozwijania Polski i wyrównywania szans"

Prezydent Andrzej Duda. Fot. Jakub Szymczuk/KPRP/Archiwum

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że uczestniczy w prowadzeniu polityki rozwijania Polski i wyrównywania szans.

Prezydent mówił o tym w Chełmnie na spotkaniu z mieszkańcami.



- To odtwarzane posterunki Policji, komisariaty. Tam, gdzie za poprzedniej koalicji PO-PSL były one likwidowane. Ludzie narzekali na spotkaniach ze mną: "likwiduje się nam połączenia kolejowe, likwiduje się nam połączenia autobusowe, likwiduje się nam posterunki Policji, nasza Polska się zwija, żyjemy na prowincji". Ciężko było tego słuchać i dlatego ogromnie się cieszę, że uczestniczę i pomagam prowadzić zupełnie odwrotną politykę. Politykę rozwijania Polski, politykę, która prowadzi do wyrównywania szans, stwarzania w mniejszych ośrodkach miejskich tak samo dobrych warunków życia, jak w wielkich miastach - powiedział prezydent.



Andrzej Duda dodał, że chodzi o danie Polakom prawdziwego prawa wyboru miejsca zamieszkania. - Masz je wtedy, kiedy masz także i w mniejszej miejscowości i na wsi, dobrą szkołę, dobry dojazd, dobrą komunikację, dobrą drogę, szerokopasmowy internet, kiedy możesz nowocześnie żyć. Dzisiaj w coraz większym stopniu to realizujemy. To Fundusz Dróg Samorządowych, dzięki któremu samorządy budują i naprawiają drogi - powiedział prezydent.



Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zapewnił, że zrobi wszystko, aby Polska dalej się rozwijała, we wszystkich jej regionach postępowało uprzemysłowienie, a także żeby było coraz więcej miejsc dobrze płatnej pracy. Na spotkaniu z mieszkańcami Chełmna mówił też o realizowanych przez rząd programach wsparcia rodziny.



- Niektórzy mówią, że to jest rozdawnictwo. 500 plus i 300 plus to rozdawnictwo. Dosyć tego rozdawnictwa. Proszę państwa, to nie jest żadne rozdawnictwo. To inwestycje państwa polskiego w polską rodzinę, w dzieci, by nie miały kompleksów, by mogły realizować swoje marzenia, by mogły wieść zdrowe życie, by mogły jeździć na wakacje, by rodzice mogli im kupić lepsze jedzenie - powiedział prezydent Duda.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.