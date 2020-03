Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy miesiące w areszcie spędzi mężczyzna, który zaatakował policjantki podczas interwencji.

Funkcjonariuszki zwróciły uwagę na 29-latka, bo ten zaczął nerwowo zachowywać się na widok patrolu. Podczas legitymowania okazało się, że jest on poszukiwany - ma do odsiedzenia rok za kratami.



W czasie wprowadzania do radiowozu zatrzymany zaczął się szarpać, bić policjantki i próbował uciec. Udało się go jednak obezwładnić. Za atak na funkcjonariuszki może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.