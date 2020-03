Z piskiem opon po Obozowej, ale policjanci sprawniejsi

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Sceny niczym z filmów kryminalnych rozegrały się w piątek rano na ul. Obozowej w Kołobrzegu. Kilkunastu policjantów zatrzymało dwa samochody, których kierowcy próbowali uciekać przed jednym z patroli.

Według nieoficjalnych informacji mieli to być kibice jednego z łódzkich klubów sportowych,

którzy chcieli doprowadzić do konfrontacji z - przebywającą w Kołobrzegu - grupą fanów zwaśnionego klubu.



Dwóch kierowców odpowie nie tylko za niezatrzymanie się do kontroli, ale też za stworzenie zagrożenia w ruchu.