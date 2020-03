Zespół Szkół nr 8 przeżywa prawdziwe oblężenie - każdy chce zobaczyć złoto na ścianach auli zabytkowego budynku przy ulicy Staszica w Szczecinie.

O złocie w szkole informowaliśmy w czwartek, w piątek sprawdziliśmy, jak wygląda praca konserwatorów, którzy warstwa po warstwie zdzierają farby ze ścian.- Konserwatorzy korzystają z narzędzi, które używają lekarze - opowiadała Sława Zadros-Kułaga, konserwator dzieł sztuki. - Najczęściej to łopatki, skalpele, lance. W tej chwili zaczęłam trzeci tydzień usuwania przemalowań. Niestety to bardzo trudna i żmudna praca, która sprowadza się do uporczywego usuwania tych warstw.Szkoła zaznacza, że w tej chwili nie ma możliwości zwiedzania auli, a prace nad przywróceniem jej dawnej świetności potrwają lata.