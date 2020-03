Drawski poligon przygotowuje się do DEFENDER-Europe 20 [ZDJĘCIA]

Powstają wielkie obozowiska, punkty tankowania czy miejsca do wydawania posiłków. Obiekt powoli przygotowuje się do rozpoczęcia ćwiczeń DEFENDER-Europe 20.

Te, mają na celu przygotowanie wojsk NATO do reagowania w przypadku konfliktu w Europie Środkowej.Przygotowanie poligonu w Drawsku Pomorskim do rozpoczęcia ćwiczeń ze sprzętem ciężkim jest również elementem manewrów. Wojska sojusznicze NATO, w tym głównie Amerykanie, sprawdzają jak szybko są w stanie przerzucić swoje siły do Polski.Żołnierze zza oceanu doceniają wsparcie polskiej strony - mówi pułkownik Patrick O'Neill. - Nasza obecność tutaj jest bardzo ważna, cieszę się na współpracę, którą nawiązaliśmy z Wojskiem Polskim. Ta współpraca zapowiada się bardzo owocnie - podsumowuje O'Neill.W sumie w manewrach będzie uczestniczyć około 37 tysięcy wojskowych. Główne epizody ćwiczenia zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Manewry mają się odbywać w siedmiu krajach, z czego najbardziej intensywne i widowiskowe zadania odbędą się w Polsce.