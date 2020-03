"Rewelacja, cudownie, wspomnienie młodości". Varius Manx wystąpił w Radiu Szczecin [DUŻO ZDJĘĆ]

Sentymentalny koncert - tak po występie zespołu Varius Manx i Kasi Stankiewicz w Studiu Koncertowym Radia Szczecin mówili nasi goście.

Sala była wypełniona po brzegi, nie zabrakło największych hitów.- Rewelacja, wspomnienie z młodości - mówili uczestnicy koncertu. - Wychowaliśmy się od początku na tych piosenkach i towarzyszą nam. Śpiewaliśmy i nawet krzyczeliśmy. Wzruszyłam się przy "Piosence księżycowej". Cudownie.Varius Manx to czysta legenda i zakochałem się w tej muzyce, kiedy miałem pięć lat - przyznał mężczyzna, który wychodził z S1. - Pamiętam, że z kuzynką odtwarzaliśmy kasety magnetofonowe z ich muzyką. Od tamtej pory słucham do dziś. Emocje nie do opisania.Zespół wystąpił z okazji 30-lecia istnienia, w ramach cyklu Blackout.