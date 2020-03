Sprzęt do testów na koronawirusa w Szczecinie w przyszłym tygodniu

Na początku tygodnia w Szczecinie będzie możliwa diagnostyka koronawirusa - powiedział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

We wtorek sprzęt do identyfikacji koronawirusa trafi do szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie. Taką informację przekazał wojewoda zachodniopomorski podczas wieczornego briefingu przed placówką.

- Na początku tygodnia w Szczecinie będzie możliwa diagnostyka koronawirusa - powiedział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - We wtorek spodziewamy się sprzętu do identyfikacji koronawirusa na terenie szpitala przy ul. Arkońskiej i będziemy się też starać, żeby skoncentrować te przypadki w ograniczonej liczbie miejsc na terenie województwa.



Na początku epidemii tylko w Warszawie można było analizować próbki. Obecnie 11 laboratoriów diagnozuje w Polsce obecność koronawirusa.



W szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie przebywa małżeństwo zakażone koronawirusem. Para wróciła z północy Włoch. We środę pobrano od nich materiał do badań. W piątek przyszły wyniki. Koronawirusa wykryto jeszcze u dwóch osób w kraju. To pacjenci z Wrocławia i Ostródy. W sumie choruje w Polsce pięć osób.