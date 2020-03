Są wyniki badań trzech osób ze Szczecina, które były podejrzewane o zakażenie koronawirusem.

Osoby przebywały na oddziale zakaźnym szpitala przy Arkonskiej. Teraz już wiadomo - badania wykazały, że to nie koronawirus.Do szpitala zgłosił się jednak pacjent z gorączką i złym samopoczuciem. Wykluczono u niego grypę i pobrano materiał. Próbki wysłano do laboratorium, tam będą badane pod kątem koronawirusa.W piątek identyczne badanie wykazało, że dwoje pacjentów - kobieta i mężczyzna - przebywający w domowej kwarantannie, a potem przetransportowane do szpitala, są nosicielami koronawirusa. To małżeństwo ze Stargardu, które wcześniej przebywało we Włoszech.