Szczeciński PZMot świętuje jubileusz. Nie brak wspomnień... [ZDJĘCIA]

70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Pan Józef uczestniczył m.in. w pierwszym rajdzie motocyklowo-samochodowym "Brzegiem Bałtyku" z Gdańska do Szczecina w 1946 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] 70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

70-lecie powstania Polskiego Związek Motorowy w Szczecinie świętują jego członkowie w hotelu Vulcan. 15 osób uhonorowano odznaczeniami. Nie zabrakło żywej historii motoryzacji - pana Józefa, który za kółkiem spędził prawie całe życie.

W tym roku przypada jubileusz PZMot-u.



- To jest organizacja zrzeszająca wszystkich, którzy jeżdżą samochodami i motocyklami i są związani z motoryzacją. Oczywiście, historia motoryzacji w kraju jest dużo dłuższa, bo zaczyna się z początkiem ubiegłego wieku, ale 70 lat jest udokumentowane, bo w okolicach 1950 roku został utworzony Polski Związek Motorowy i z różnymi perypetiami trwa do dzisiaj - mówi Andrzej Ptak, prezes Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego w Szczecinie.



Józef Seredyński - dla kolegów z branży "Synek" - ma 94 lata. Zakładał organizację motorową w Szczecinie.



- Przedtem nie było Polskiego Związku Motorowego, był Automobilklub Polski - zaznacza.



Wciąż jeździ samochodem, czyli od 75 lat.



- Od 1945 roku do dzisiaj; na działkę jeszcze czasem podjadę, kawałek gdzieś indziej. Przyjechałem do Szczecina zaraz po wojnie, od razu zacząłem jeździć w rajdach o mistrzostwo Szczecina. Jeździłem Citroenem BL 11, były dwa: jednego miała "bezpieka", jednego miało miasto. W powietrzu chodziła mi ta "cytryna", jeździłem nią wspaniale - wspomina.



Pan Józef uczestniczył m.in. w pierwszym rajdzie motocyklowo-samochodowym "Brzegiem Bałtyku" z Gdańska do Szczecina w 1946 roku.



W regionie jest około 700 członków PZMot.



PZMot współorganizuje m.in. jedną z największych w Europie imprez - puchar świata Baja Poland.