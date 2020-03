Diagnoza będzie znacznie szybsza - od wtorku sprzęt w Szczecinie

Cztery godziny zamiast trzech dni - tak szybko od przyszłego tygodnia będzie można diagnozować koronawirus w Szczecinie. Do tej pory pobrany od pacjenta materiał trzeba było wysyłać do laboratorium poza regionem. Oczekiwanie na wyniki trwało nawet 72 godziny.

To się zmieni - niezbędny sprzęt prawdopodobnie trafi do Szczecina we wtorek - zapowiedział w piątek wojewoda zachodniopomorski. Pozwoli to na szybszą diagnostykę wśród większej liczby pacjentów.- Sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzać badania na miejscu. Będą zajmowały tylko cztery godziny od momentu pobrania próbki, co ważne: jednocześnie będziemy mogli przebadać nawet 12 próbek - zapowiada Mateusz Iżakowski, p.o. rzecznika prasowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Arkońska - Zdunowo.Obecnie w szczecińskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywa kobieta i mężczyzna, u których wykryto koronawirus. Jeden pacjent czeka na wyniki badań.Na początku epidemii tylko w Warszawie można było analizować próbki. Obecnie 11 laboratoriów diagnozuje w Polsce obecność koronawirusa. W regionie jak na razie takiego nie ma.