Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje o wsparcie w walce z koronawirusem

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała o lepszą komunikację rządu i samorządów w działaniach wobec zagrożenia koronawirusem.

Podkreślała, że szpitale muszą otrzymywać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w trakcie prac związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu.



Prezydent Andrzej Duda poinformował, że na wsparcie służby zdrowia zostanie przeznaczone dodatkowe prawie 3 mld złotych. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej - po spotkaniu ze swoim zespołem do spraw monitorowania zagrożenia nową chorobą - powiedziała, że samorządy czekają na pieniądze.



- NFZ musi płacić szpitalom za ten okres czuwania i przygotowywania się do epidemii. Część oddziałów stoi w bezczynności, nie może świadczyć normalnych usług, te szpitale nie zarabiają, więc NFZ musi to zrekompensować i nie można czekać w nieskończoność. Te pieniądze w szpitalach muszą znaleźć się natychmiast - zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska.



W sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą wczoraj przez Senat ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu choroby wywołanej koronawirusem. Są tam zapisy dotyczące finansowania przez NFZ działań szpitali.



Prezydent zapowiedział też, że wydatki na ochronę zdrowia będą systematycznie rosnąć. Podczas spotkania z mieszkańcami Nysy w województwie opolskim Andrzej Duda poinformował o tym, że rząd przeznaczy 2,75 miliarda złotych na walkę z koronawirusem.



W razie wygaśnięcia epidemii fundusze te mają być wykorzystane na onkologię i inne cele zdrowotne.